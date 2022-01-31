Псковские медики будут работать по выходным из-за роста заболеваемости COVID-19

09:25, 31 января 2022, ПАИ

Из-за высокой нагрузки на учреждения здравоохранения псковские медики будут работать по выходным. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Мариной Гаращенко.

«Рост заболеваемости идёт. В Пскове нагрузка была большая в выходные дни. Нагрузка на врачей высокая, поэтому работа будет теперь вестись и по выходным», - рассказала Марина Гаращенко.