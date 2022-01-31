Псковичи могут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в аптеках

09:37, 31 января 2022, ПАИ

Экспресс-тесты на коронавирус псковичи могут приобрести в аптеках. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.

«В аптеках можно купить экспресс-тесты. Они стоят от 800 до 2500 рублей», - рассказала Марина Гаращенко, добавив, что ведётся контроль за ценами ПЦР-тестов и экспресс-тестов.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.