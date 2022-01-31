Псковичи могут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в аптеках
Экспресс-тесты на коронавирус псковичи могут приобрести в аптеках. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.
«В аптеках можно купить экспресс-тесты. Они стоят от 800 до 2500 рублей», - рассказала Марина Гаращенко, добавив, что ведётся контроль за ценами ПЦР-тестов и экспресс-тестов.
Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
31 января 2022
Дмитрий Шахов выступил на заседании координационного совета региональных омбудсменов в СЗФО