Псковский губернатор поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил Федеральной антимонопольной службе проверить цены на экспресс-тесты в аптеках и цены на ПЦР-тесты. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«У нас они от 1,5 до 3 тысяч рублей стоят», - отметил губернатор, поручив также ОНФ подключиться к мониторингу цен.
Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ с членами правительства призвал уполномоченные органы обратить внимание на стоимость ПЦР-тестов.
Слышали ли вы про биткоин?
Качество знаний псковских школьников во время дистанционного обучения возьмут на контроль
Григорий Стороненков призвал псковичей принять участие в общественных слушаниях по поводу установки памятника князю Довмонту
Псковская область находится на 52-м месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19