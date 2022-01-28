Псковский губернатор поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

17:42, 28 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил Федеральной антимонопольной службе проверить цены на экспресс-тесты в аптеках и цены на ПЦР-тесты. Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас они от 1,5 до 3 тысяч рублей стоят», - отметил губернатор, поручив также ОНФ подключиться к мониторингу цен.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента РФ с членами правительства призвал уполномоченные органы обратить внимание на стоимость ПЦР-тестов.