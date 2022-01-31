За прошедшую неделю ПАИ цитировали более 350 раз

12:59, 31 января 2022, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 24 по 30 января) Псковское агентство информации цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия». На агентство ссылались 362 раза.

Псковская лента новостей уверенно держится на втором месте с 265 упоминаниями. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит «Эхо Москвы - Псков» (66 цитат), далее расположился «МК Псков» (17 цитат), и замыкает пятерку лидеров портал luki.ru (13 цитат).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Невские новости», «Известия», «Телеканал 360», Women Journal и др. Больше всего интереса они проявляли к рубрикам власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, ЧП, культура, право.

В пятерку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о реставрации Бельско-Устьевской церкви, о самой комфортной погоде в Псковской области, об уровне вакцинации среди студентов ПсковГУ, о количестве пострадавших от укусов животных и об организации вакцинации детей.

Добавим, что в десятку самых цитируемых также вошли «АиФ - Псков» и «КП - Псков».