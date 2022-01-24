Прививать детей от коронавируса в Пскове планируют в двух филиалах поликлиники

15:12, 24 января 2022, ПАИ

В Пскове прививать детей от коронавируса на данный момент планируется только в Псковской детской городской поликлинике, рассказала главврач медучрежедния Эльвира Мелех.

Специалист отметила, что прививать несовершеннолетних граждан планируют в филиалах поликлиники на улице Шестака и на улице Кузнецкой. «Пока что вакцины в образовательные учреждения отдавать не будем», – отметила она. Также Эльвира Мелех подчеркнула, что родителям детей в возрасте 12-17 лет необходимо в произвольной форме заполнить заявление на вакцинацию.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что 24 января в регион прибудет 960 доз вакцины «Спутника М», которая в среду будет доступна для желающих. «Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребёнка. Для этого нужно прийти в поликлинику и заполнить соответствующее заявление», – рассказал глава региона. О вакцинации детей в районах Псковской области и о порядке проведения вакцинации будет сообщено дополнительно.