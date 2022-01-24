Реставрация фасадов и кровли Бельско-Устьевского храма завершилась в Порховском районе

17:56, 24 января 2022, ПАИ

В Порховском районе завершается очередной этап масштабных комплексных работ по реставрации и сохранению Бельско-Устьевской храма (церкви Вознесения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

С памятника архитектуры сняты леса, так как полностью завершены наружные работы на фасаде и кровле. Кроме того, продолжается реставрация интерьеров, включая работы на аварийных участках стен. В первую очередь речь идёт об усилении алтарных проёмов, которые требуют наибольшего внимания.

Финансирование работ осуществляется из средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма». В настоящее время заказчиком работ выступает Министерство культуры Российской Федерации.

Работы по сохранению этого объекта культурного наследия регионального значения ведутся уже на протяжении ряда лет. Ранее здесь было восстановлено кровельное покрытие, произведена полная переборка и выборочная замена элементов стропильной системы с воссозданием исторической конструктивной схемы. Специалисты отреставрировали кирпичную кладку, усилили основание купола ротонды. На главном куполе по архивным фотографиям воссозданы декоративные картуши.

Бельско-Устьевская церковь – это уникальный храм XVIII века, один из редких примеров раннего классицизма с отдельными чертами барокко в провинции. Храм возведён в 1796 году в имении полковника А. О. Кожина. В Псковской области это самый большой вотчинный храм XVIII века, не имеющий аналогов.