При создании макета памятника Довмонту скульптор консультировался с митрополитом Тихоном

13:41, 31 января 2022, ПАИ

Скульптор Андрей Мартьянов во время создания макета памятника князю Довмонту консультировался с митрополитом Тихоном. Об этом автор эскиза рассказал газете «АиФ-Псков».

«Мы встречались и обсуждали — это действительно так. А как может быть иначе? Затевая такой проект, надо встретиться с главой города, на чьей земле это происходит, а так как князь Довмонт — святой, то пообщаться с правящим архиереем», - пояснил Андрей Мартьянов.

По его словам, беседа с владыкой получилась продуктивной. Спикер подчеркнул, что любой памятник — это работа очень многих людей. «В ней участвуют архитектор, скульптор, и не один чаще всего, потому что такие большие массы сложно вылепить физически и нужны помощники. Участвуют формовщики, литейщики, гранитчики», - добавил автор макета.

Ранее возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города. Жители города могут принять участие в общественных слушаниях по поводу установки монумента. На выставке «Смоляная вода» в Пскове представлен эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту.