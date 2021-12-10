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Возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города

На рабочей встрече у главы Пскова Елены Полонской обсудили возможность установки памятника князю Довмонту на территории города. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, с просьбой оказать содействие к главе города обратилась инициативная группа, которую представили член Союза писателей России Анатолий Рахматуллин, скульптор, автор памятника воинам-пограничникам на Запсковье Андрей Мартьянов и директор охранного предприятия ООО «Довмонт» Андрей Правдюк.

По словам скульптора Андрея Мартьянова, самое удачное место для возведения - это сквер на улице Леона Поземского. «Оттуда открывается великолепный вид. На заднем плане хорошо просматривается крепостная стена и Троицкий собор. Кроме того, там уже проведено благоустройство, есть фундамент, замечательные деревья. Для понимания концепции самого памятника мы привезли модель скульптуры высотой 1 метр и готовы к обсуждению и предложениям по его облику и месту расположения. Разумеется, полноценный памятник в 5 метров будет более детализированным», - прокомментировал Андрей Мартьянов.

Скульптор добавил, что отказывается от авторского гонорара и займется созданием полноразмерной модели без оплаты своего труда, деньги необходимы только на материалы для изготовления памятника (предполагается бронза), а также постамента.

«Идея по установке памятника князю Довмонту уже 50 лет обсуждается в городе, но до сих пор нет результата. Это первый человек, которому должен был стоять памятник в Пскове. Князь дал мощный толчок в развитии нашего города. При Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Народ его почитал. Его считали защитником и спасителем Руси», - рассказал член Союза писателей России Анатолий Рахматуллин.

Глава Пскова поблагодарила присутствующих за яркую презентацию и отметила, что поддерживает инициативу и окажет всевозможное содействие в ее воплощении.

«Первое, что мы должны сделать, - это обсудить данную идею с псковичами, узнать мнение жителей касательно облика Довмонта, предложения по месту расположения памятника в городе. Поэтому я считаю, нам необходимо назначить публичные слушания по этому вопросу. Важно получить обратную связь и мнение горожан», - заключила Елена Полонская.

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Возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города

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