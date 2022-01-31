Принять участие в общественных слушаниях по установке памятника князю Довмонту призвал псковичей Григорий Стороненков

09:19, 31 января 2022, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков призвал жителей города принять участие в общественных слушаниях по поводу установки памятника князю Довмонту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

Он напомнил, что к главе Пскова Елене Полонской обратилась инициативная группа с просьбой оказать содействие в установке памятника князю Довмонту в Пскове. Елена Полонская поддержала эту инициативу и назначила дату общественных обсуждений по данному вопросу.

«Святой благоверный князь Довмонт оставил неизгладимый след в истории Пскова, он достоин, чтобы ему поставили памятник, - сказал Григорий Стороненков. - Это необходимо для того, чтобы молодые псковичи, да и все жители города, посещая общественное место, где планируют установить памятник, вспоминали о Довмонте, интересовались историей, знали ее. Ведь знание своего исторического наследия обогащает духовный мир современного человека, воспитывает бережное отношение к тому, что его окружает, к людям».

«Я призываю псковичей активно включиться в процесс обсуждения памятника князю Довмонту и принять участие в общественных слушаниях, которые состоятся в 18:00 8 февраля в выставочном зале Союза художников», - заключил депутат.

С целью соблюдения необходимых санитарно-противоэпидемических требований участникам, желающим очно присутствовать на обсуждениях, рекомендуется заблаговременно, до 15:00 7 февраля, сообщить об этом в оргкомитет по телефонам: 66-40-25, 66-71-04. Письменные предложения и замечания по проекту обсуждений можно направлять в срок по 8 февраля по адресу: Псков, ул. Некрасова, 14.

Документы, относящиеся к теме общественных обсуждений, размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Псков». Кроме того, в выставочном зале Союза художников можно ознакомиться с макетом памятника Довмонту. Экспозиция доступна с 28 января по 8 февраля. В рабочие дни, кроме понедельника, с 11:00 до 17:00, в выходные дни - с 11:00 до 15:00.