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Соцсфера

Почти 364 млн рублей направлены в органы соцзащиты Псковской области на финансирование различных выплат

Почти 364 млн рублей направлено в районы Псковской области для социальных выплат. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

363,98 млн рублей направлено региональным комитетом по социальной защите в органы соцзащиты городов и районов области. Об этом сегодня пишет официальный Telegram-канал Псковской области. Деньги пойдут на финансирование следующих выплат:

  • ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте с 3 до 7 лет;
  • ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка;
  • ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до трёх лет;
  • ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
  • денежная компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан;
  • ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор».

  В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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