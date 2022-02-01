Почти 364 млн рублей направлены в органы соцзащиты Псковской области на финансирование различных выплат

18:36, 01 февраля 2022, ПАИ

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363,98 млн рублей направлено региональным комитетом по социальной защите в органы соцзащиты городов и районов области. Об этом сегодня пишет официальный Telegram-канал Псковской области. Деньги пойдут на финансирование следующих выплат:

ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте с 3 до 7 лет;

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка;

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до трёх лет;

ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;

денежная компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан;

ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор».

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.