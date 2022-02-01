К этому моменту в Псковской области девять школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Шесть школ региона переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ, сообщают официальный Telegram-канал Псковской области и районные газеты.
Введены ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей в следующих образовательных учреждениях региона:
– в Себежской средней общеобразовательной школе;
– в Себежской основной общеобразовательной школе;
– в Кадетской школе в Великих Луках;
– в средней общеобразовательной школе № 1 города Порхова;
– в средней школе № 3 города Порхова;
– в Локнянской средней школе;
– в Куньинской средней школе;
– в Переслегинской гимназии;
– в Ивановской средней школе.
Напомним, ранее три школы были переведены на дистант из-за COVID-19: две школы – в Бежаницком районе и одна – в Пыталовском.
Слышали ли вы про биткоин?
К этому моменту в Псковской области девять школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Около полугода старшеклассники занимаются в медицинском классе Псковского государственного лицея