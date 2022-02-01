К этому моменту в Псковской области девять школ перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

20:46, 01 февраля 2022, ПАИ

Шесть школ региона переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ, сообщают официальный Telegram-канал Псковской области и районные газеты.

Введены ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей в следующих образовательных учреждениях региона:

– в Себежской средней общеобразовательной школе;

– в Себежской основной общеобразовательной школе;

– в Кадетской школе в Великих Луках;

– в средней общеобразовательной школе № 1 города Порхова;

– в средней школе № 3 города Порхова;

– в Локнянской средней школе;

– в Куньинской средней школе;

– в Переслегинской гимназии;

– в Ивановской средней школе.

Напомним, ранее три школы были переведены на дистант из-за COVID-19: две школы – в Бежаницком районе и одна – в Пыталовском.