Две школы в Порховском районе переходят на дистанционное обучение

20:12, 01 февраля 2022, ПАИ

Управление образования Порховского района с завтрашнего дня, со 2 февраля, переводит средние образовательные школы № 1 и 3 города Порхова на дистанционный режим в связи с высоким уровнем заболеваемости детей. Об этом сообщила корреспондент районной газеты «Порховский вестник».

Остальные школы и детские сады района пока работают в штатном режиме.