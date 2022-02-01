Две школы в Порховском районе переходят на дистанционное обучение
Управление образования Порховского района с завтрашнего дня, со 2 февраля, переводит средние образовательные школы № 1 и 3 города Порхова на дистанционный режим в связи с высоким уровнем заболеваемости детей. Об этом сообщила корреспондент районной газеты «Порховский вестник».
Остальные школы и детские сады района пока работают в штатном режиме.
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