Две школы в Великолукском районе отправят учащихся на дистанционное обучение
В Великолукском районе два образовательных учреждения перешли на дистант, сообщила газета «Наш путь».
В связи с высоким уровнем заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями среди учеников и педагогов со 2 по 8 февраля вводится дистанционный режим обучения в Переслегинской гимназии.
С 1 по 7 февраля дистанционное обучение введено в Ивановской средней школе.
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