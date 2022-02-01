Две школы в Великолукском районе отправят учащихся на дистанционное обучение

20:37, 01 февраля 2022, ПАИ

В Великолукском районе два образовательных учреждения перешли на дистант, сообщила газета «Наш путь».

В связи с высоким уровнем заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями среди учеников и педагогов со 2 по 8 февраля вводится дистанционный режим обучения в Переслегинской гимназии.

С 1 по 7 февраля дистанционное обучение введено в Ивановской средней школе.

