Программу повышения цифровой грамотности запустят в России

11:08, 04 февраля 2022, ПАИ

В 2022 году в России будет запущена программа повышения цифровой грамотности, сообщается на сайте Правительства РФ.

В рамках программы появятся новые образовательные сервисы для различных групп граждан, в том числе для студентов, пенсионеров и детей.

Претендовать на получение субсидии на разработку и реализацию программы смогут организации, которые уже создавали проекты в области цифровой грамотности. Господдержка будет предоставляться по результатам конкурсного отбора, который проведет Минцифры.

Всего до 2024 года на субсидирование программы будет направлено 600 млн рублей – по 200 млн рублей ежегодно в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее запуск новой программы анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, личная цифровая грамотность становится важным условием работы в онлайн-среде. «Посещение небезопасных сайтов, невозможность распознать откровенно мошеннические действия в сети приносят серьезные неприятности пользователю», – отметил он.