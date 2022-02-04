Новый аппарат МРТ планируют приобрести для псковского онкодиспансера

13:01, 04 февраля 2022, ПАИ

Для Псковского областного клинического онкологического диспансера планируют приобрести ещё один аппарат МРТ. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал главный врач медучреждения Александр Юров.

«На 2022 год предусмотрен новый аппарат МРТ, - рассказал врач. – Технически два аппарата МРТ в учреждении с постоянной нагрузкой должно быть стандартом в любом лечебно-профилактическом учреждении 3-го уровня».

Напомним, в прошлом году линейный ускоритель для онкодиспансера стоимостью в 120 млн рублей был приобретён в рамках нацпроекта «Здравоохранение».