Началась видеотрансляция пресс-конференции о ситуации с онкозаболеваемостью в Псковской области

12:06, 04 февраля 2022, ПАИ

4 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком.

О ситуации с онкозаболеваемостью в регионе, как она изменилась за прошедший год, о том, какие виды рака наиболее распространены в Псковской области, а также о работе Псковского онкодиспансера и решении кадровой проблемы расскажет главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.