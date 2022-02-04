Началась видеотрансляция пресс-конференции о ситуации с онкозаболеваемостью в Псковской области
4 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком.
О ситуации с онкозаболеваемостью в регионе, как она изменилась за прошедший год, о том, какие виды рака наиболее распространены в Псковской области, а также о работе Псковского онкодиспансера и решении кадровой проблемы расскажет главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.
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