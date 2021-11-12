Ежедневно около 8 псковичей проходят лечение на аппарате для лучевой терапии в онкодиспансере
В Псковском областном онкологическом диспансере на новом аппарате для лучевой терапии ежедневно проходит лечение порядка 8 пациентов, пишет официальный Telegram-канал региона.
Все сотрудники онкодиспансера, которые работают на этом аппарате, прошли специализированное обучение, в том числе и в Москве.
Напомним, линейный ускоритель стоимостью в 120 млн рублей был приобретён в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование позволяет проводить 3D конформную лучевую терапию и точечно удалять раковые опухоли, избегая переоблучения здоровых тканей и соседних органов. Он отвечает всем современным методам лечения, которые предусмотрены при проведении лучевой терапии.
С апреля по сентябрь аппарат находился в опытном управлении, а с сентября начал работать в потоковой эксплуатации. Также в этом году в онкоцентр в рамках нацпроекта будет закуплен новый аппарат компьютерной томографии.
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