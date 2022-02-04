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Около 30 великолукских подростков привились от коронавируса

В Великих Луках первым компонентом вакцины «Спутник М» привились около 30 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает газета «Великолукская правда — Новости».

Главный врач детской городской больницы Татьяна Менькова рассказала, что Великие Луки получили первые 60 доз вакцины «Спутник М». «В соответствии с письменными заявлениями родителей, мы начали выборочную вакцинацию детей из разных школ. На прошлой неделе привито 10 детей, на этой – около 20. В данный момент идет формирование группы ребят, которых будут прививать оставшимися дозами. Естественно, только с письменного согласия родителей и после осмотра врачом-педиатром», - отметила Татьяна Менькова.

По ее словам, заявлений оказалось гораздо больше, чем имеющихся доз, однако это не повод для паники и беспокойства со стороны родителей, заверила детский главврач. «Прошу всех не переживать, эту вакцину мы используем, затем будем ожидать следующий транш в Псковскую область. Как только произойдет перераспределение, мы получим соответствующее количество вакцин или в виде общей дозы, или частями. Просьба к родителям: если ваш ребенок болен, при этом присутствует симптоматика, похожая на коронавирусную инфекцию, обращайтесь за медицинской помощью своевременно», - обратилась медик к великолучанам.

Привитые великолукские подростки чувствуют себя хорошо, вакцинация для них прошла безболезненно. На этой неделе ребята организованно прививались на базе поликлиники №2. Заведующая учреждением Татьяна Целищева отметила, что медики отслеживают состояние детей после прививки, предупреждают о возможной температуре, покраснении в месте инъекции.

«Доктор сразу объясняет, как себя правильно вести после вакцинации. Детей обзванивают с вопросом, как они себя чувствуют. Повторная вакцинация вторым компонентом должна пройти через 21 день», – рассказала Татьяна Алексеевна.

В данный момент на вакцинацию принимают детей только по спискам от школ, чтобы не допустить аврала и очередей.

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