Галина Невалённая: Дистанционные технологии позволят снизить нагрузку на врачей и избежать очередей

17:32, 08 февраля 2022, ПАИ

Дистанционные технологии позволят снизить нагрузку на врачей и избежать очередей. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая корреспонденту Псковского агентства информации.

По её словам, это своевременная инициатива, особенно с учетом распространения коронавирусной инфекции. «Мы столкнулись, с одной стороны, с большой нагрузкой, с другой стороны, есть определенные ограничительные мероприятия для того, чтобы свести к минимуму риск заражения в самой поликлинике. Конечно, лучше если пациенты с хроническими заболеваниями, которые обращаются к нам для выписки рецептов, не посещали поликлинику. Дистанционная выписка - единственный приемлемый метод», - подчеркнула Галина Невалённая.

Она уточнила, что часть пациентов с хроническими заболеваниями, с легким бессимптомным течением коронавирусной инфекции можно наблюдать дистанционно, таким образом не подвергая риску распространения инфекции. «Кроме того, не столь загружены будут врачи. Обслуживание на дому или очный прием пациентов отнимает больше времени и создает определенные очереди. А дистанционно очередей не будет», - добавила специалист.

Напомним, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко обратился к президенту с просьбой реализовать дистанционные технологии для выписывания рецептов в период сверхнагрузок. Предлагается дать возможность врачам при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты, разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам.

Владимир Путин инициативу поддержал и подчеркнул, что эксперимент с электронными рецептами необходимо развивать.

Ранее свое мнение по данному вопросу озвучила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Также своим мнением поделилась заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.