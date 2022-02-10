Почти 200 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
10 февраля в стране зафиксирован 701 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели 106 092 человека.
Всего по состоянию на 10 февраля в России выявлено 13 527 845 случаев заболевания коронавирусом, 10 909 397 человек выздоровело, 338 091 – умер.
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