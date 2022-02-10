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Общество

Почти 200 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 197 076 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 февраля в стране зафиксирован 701 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели 106 092 человека.

Всего по состоянию на 10 февраля в России выявлено 13 527 845 случаев заболевания коронавирусом, 10 909 397 человек выздоровело, 338 091 – умер.

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