200 тысяч человек в Псковской области пользуются электронной подписью

14:26, 10 февраля 2022, ПАИ

200 тысяч человек в Псковской области пользуются такой услугой, как электронная подпись, рассказала руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина на пресс-конференции издания «Аргументы и факты — Псков» в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Цилиной, цифровизация — это нормальный и естественный порядок развития общества, и поэтому электронная подпись пользуется такой большой популярностью среди населения. Только за январь 2022 года шесть тысяч пользователей подключили себе новую услугу.

Второй по популярности услугой у псковичей стали предоплаченные посылки, которые без очереди оформляются и оплачиваются онлайн во всех отделениях «Почты России». Такие посылки после самостоятельного оформления принимаются сразу же.