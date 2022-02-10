19,5 млн единиц товара реализовали в псковских почтовых отделениях в 2021 году
В 2021 году в почтовых отделениях Псковской области продали 19,5 млн единиц товара. Об этом во время пресс-конференции издания «АиФ» в медиацентре ПАИ рассказала руководитель УФПС Псковской области Дарья Цилина.
Дарья Цилина рассказала, что услуга особенно востребована в деревнях, поскольку там мало магазинов. «Наши брендированные шоколадки, машины и конструкторы тоже популярны», - добавила спикер.
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