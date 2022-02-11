Псковичам рассказали, что делать, если вы провалились под лёд

11:19, 11 февраля 2022, ПАИ

Что делать, если вы провалились под лёд, в эфире радиостанции рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

Государственный инспектор рассказал, что если вы провалились под лёд, в первую очередь необходимо не паниковать и совладать со своим страхом. Также он отметил, что необходимо раскинуть руки в стороны. Кроме того, если у вас тяжёлая обувь и вы сможете ее снять под водой – лучше её снять.

Также он отметил, что, когда вы упали под лёд, надо понять, откуда вы пришли, так как там лёд наиболее прочный. «Нужно пытаться выбираться из полыньи в ту сторону. Выбираться надо так: пытаться закинуть одну руку, обломать лёд, если он не ломается – закидывать руку и пытаться закидывать ногу. Если человек молодой и тренированный, нужно попытаться подтянуться и закинуть колено или ногу на лёд. Дальше важно не вставать и бежать, а перекатываться в ту сторону, откуда ты пришёл», – рассказал Иван Старыш.

Он также отметил, что в прошлом году на водоёмах Псковской области погибли 36 человек, и напомнил, что, нарушая запрет выхода на лёд, люди рискуют своей жизнью.