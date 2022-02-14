Опубликован тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

10:14, 14 февраля 2022, ПАИ

Студия Amazon Prime Video опубликовала на своем YouTube-канале дебютный тизер сериала «Властелин Колец: Кольца власти», он снят по мотивам романов Дж. Р. Р. Толкина.

Действие сериала охватит период за тысячи лет до событий трилогии «Властелин колец», когда Братство кольца еще не было сформировано. Тайна местонахождения Саурона, ученика Моргота, раскрылась после поражения последнего: выяснилось, что Саурон исчез во время войны. Его поиски возглавила еще молодая эльфийская владычица Галадриэль, она приняла на себя командование Северными армиями.

Afisha Daily уточняет, что в шоу снимутся Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Овайн Артур («Смерть в раю»).

Режиссером первых двух сезонов станет Хуан Антонио Байона. Шоураннерами проекта выступят Дж. Д. Пейн и Патрик МакКей.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября 2022 года на стриминге Amazon Prime. В планах снять пять сезонов в Новой Зеландии.