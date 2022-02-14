В Пскове ищут подозреваемых в совершении преступления мужчин
В Пскове в рамках проводимой процессуальной проверки по факту причинения вреда здоровью человека полиция устанавливает личности мужчин, изображённых на фото. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Граждане, располагающие значимой информацией, могут обратиться в полицию лично или по телефонам 02, +7-911-371-97-71.
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