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Общество

Прокуратура организовала проверку по факту домогательств отчима к малолетней великолучанке

Прокуратура Псковской области организовала проверку по информации, опубликованной в средствах массовой информации, о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней жительницы Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2021 года 34-летний мужчина в квартире по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы.

По результатам проверки будет дана оценка действиям субъектов профилактики и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура Псковской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«В настоящее время проведены необходимые первоначальные следственные действия. В соответствии с позицией надзирающего прокурора Великолукским городским судом в отношении лица, совершившего преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ведомстве.  

Ранее сообщалось, что шестиклассница из Псковской области обратилась к депутату Государственной Думы Александру Козловскому и рассказала, что ее домогается отчим. Обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности 12-летней девочки уже заключили под стражу.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова заявила, что необходимо деликатно узнавать о насильственных действиях по отношению к детям.

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