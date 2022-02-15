Госдума в основном чтении приняла законопроект об ответственности для педофилов

13:53, 15 февраля 2022, ПАИ

15 февраля Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект об ответственности для педофилов и лиц, укрывающих факт подобных преступлений.

«Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений. Принятые сегодня поправки предусматривают введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или работающим в сферах образования и воспитания несовершеннолетних», – пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается предусмотреть отягчающие обстоятельства: совершение преступления лицом, на которое возложены обязанности по содержанию, обучению или защите прав ребенка, лицом, проживающим совместно с ним или осуществляющим трудовую деятельность в сфере образования. Также под данную меру подпадают люди, работающие в сфере медицинского обеспечения, соцзащиты, соцобслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.

Также закон предусматривает повышенную уголовную ответственность за сексуальные преступления в отношении детей, совершенные с использованием СМИ и интернета, в том числе для педофилов-рецидивистов.

Ранее сообщалось, что шестиклассница из Псковской области обратилась к депутату Государственной Думы Александру Козловскому и рассказала, что ее домогается отчим. Обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности 12-летней девочки уже заключили под стражу.