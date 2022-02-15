Корректировки законодательства в части содействия занятости инвалидов Сергей Логачев обсудил с общественниками Псковской области

16:37, 15 февраля 2022, ПАИ

В рамках взаимодействия комитета по труду и занятости Псковской области и Общественного совета состоялась рабочая встреча и. о. председателя комитета Сергея Логачева с руководителями общественных организаций региона, которая была посвящена изменениям действующего законодательства о занятости населения в части квотирования рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Со стороны общественности на встрече присутствовали председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих Сергей Кательницкий, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимир Прокудин, председатель Общественного совета при комитете Эдуард Малин.

Участники обсудили основные изменения закона о занятости, вступающие в силу с 1 марта текущего года. Так, регулирование вопросов установления квоты для приема на работу граждан с ограниченными возможностями будет осуществляться законом о занятости населения, а не законом о социальной защите инвалидов, как это было ранее. Категории работодателей, которым законодательством субъекта РФ устанавливается или может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов, не изменились.

После вступления в силу поправок меняется основное условие выполнения квоты по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями — оформление трудовых отношений работодателем в установленном порядке. «В настоящее время обязанность по квотированию рабочих мест считается формально выполненной, если работодатель создал рабочее место в рамках квоты», - прокомментировал изменения Сергей Логачев и отметил, что порядок и случаи выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом устанавливаются правительством Российской Федерации. Минтрудом разработан соответствующий проект, на данный момент он проходит публичные обсуждения. В проекте предусмотрен альтернативный способ оформления трудовых отношений — трудоустройство на работу в другую организацию в рамках соглашения с ней. К числу таких организаций отнесены и общественные объединения инвалидов, а также образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества.

«Изменения законодательства дадут больше возможностей для реализации своего трудового потенциала гражданам с инвалидностью», - отметила Марина Борисенкова. Владимир Прокудин в свою очередь отметил, что у людей с нарушением зрения появятся дополнительные возможности трудоустройства, а у самого общества — для развития производства.

«Встреча получилась продуктивной и информативной для всех. Мы заинтересованы в привлечении общественных организаций, граждан к обсуждению актуальных тем и проблем, связанных с реализацией государственной политики в сфере деятельности комитета», - подвел итоги встречи Сергей Логачев.