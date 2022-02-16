Псковский музей телефонов показали на федеральном канале
В эфире программы «Отражение» на Общественном телевидении России вышел видеорепортаж ПАИ о псковском музее телефонов. Колеекцию раритетных аппаратов собрали сотрудники Псковской городской телефонной станции. В ней есть устройства для связи с подводной лодки и оборудование начала XX века.
16 февраля на ОТР — День Псковской области, в течение всего дня на канале выходят видеоматериалы, посвященные региону.
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