+3 градуса ожидается в Псковской области 18 февраля

12:53, 17 февраля 2022, ПАИ

До 3 градусов тепла ожидается в Псковской области 18 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пятницу на территории региона ожидается облачная погода. Ночью синоптики прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Днем местами будет небольшой мокрый снег. Температура по области от -2 до +3 градусов.

На дорогах местами сохраняется гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Сегодня Псковскую область накрыло циклоном «Ксандра». Кроме того, 19 февраля над регионом будет проходить циклон «Иления». В ближайшие дни в регионе ожидается неустойчивая погода, температура в регионе ожидается смешанная: то слабый плюс, то небольшой минус.