Циклон «Ксандра» накроет Псковскую область 17 февраля

17:30, 16 февраля 2022, ПАИ

Циклон «Ксандра» 17 февраля принесет в Псковскую область дождь и мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В четверг на территории региона ожидается мокрый снег, дождь и мокрый снег с дождём. Также синоптики прогнозируют умеренное усиление ветра. При этом в отдельных районах ветер ожидается сильный.

По словам Талы Нещадимовой, ближайшие дни в регионе ожидается неустойчивая погода: дни без осадков будут чередоваться с дождливыми и снежными днями. Температура в регионе ожидается смешанная: то слабый плюс, то небольшой минус.