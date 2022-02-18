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Как оформить пропуск для зимней рыбалки в погранзоне Псковской области

Как оформить пропуск для зимней рыбалки в погранзоне Псковской области, узнал колумнист ПАИ Николай Бесклёвный.

Прежде всего, в органах погранслужбы необходимо ставит на учёт средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани и снегоходы). Сделать это в Псковской области можно только в городе Гдове и пока только двумя способами. Первый – очный: в рабочие дни нужно заехать с документами на необходимую технику по адресу город Гдов, улица Ленинградская, 9 в отдел пограничного управления с 8:00 до 17:00, заполнить бланк заявления. После этого технике будет присвоен учётный номер, который необходимо запомнить или записать.

Второй способ – заочный: заполнить бланк заявления и отправить его в Гдов по факсу (8 81131) 2-12-04. Бланк заявления можно скачать в интернете из приложения к документу «Приказ ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями)». По почте или электронным способом заявления пока не принимаются. После рассмотрения заявления владельцу позвонят и сообщат присвоенный технике учётный номер.

Учётный номер присваивается один раз и действителен во всё время эксплуатации этой единицы техники. Перед выездом на лёд в пограничной зоне необходимо сообщать о своих намерениях, позвонив по телефону в соответствующий пограничный пункт, при этом указать свою фамилию, вид транспорта, учётный номер, место выезда на лёд, количество рыболовов и номер телефона. «На заставе вас запишут в журнал и присвоят суточный порядковый номер, предупредят о, возможно, надвигающейся непогоде, о близости границы и обязательном телефонном звонке после возвращения на берег», – рассказал Николай Бесклёвный.

Находиться на льду в пограничной зоне можно исключительно в светлое время суток. Только имея учётный номер, получив суточный номер и разрешение, можно выезжать на лёд.

Подробнее об особенностях приграничной рыбалки читайте здесь. 

С основными нововведениями в регистрации маломерных судов можно ознакомиться здесь. 

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