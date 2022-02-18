Зачем рыбаку факс. Особенности приграничной рыбалки

20:02, 18 февраля 2022, ПАИ

В начале февраля товарищ приобрёл мотобуксировщик, субботним ранним утром вместе с супругой приехал на берег Чудского озера в Спицино, но рыбачить они смогли только после обеда – на лёд не пустили… пограничники. Об этой и других встречах с сотрудниками пограничной службы во время моих рыбалок сегодняшний рассказ.

Дорожным службам спасибо от псковичей-рыболовов

Чудское озеро. Островцы. Окунь надоел, захотелось разнообразить наши рыбалки, а потому в субботний день отправились за плотвой в Островцы. Из Пскова выехали в 7:00, дорога была несложная, хотя и зимняя. За бортом минус 3,5 градуса, периодически мелкий снег пытался ухудшить видимость, но дороги были уже почищены, в том числе и 15 км грунтовки до Островцов. Проблем в пути не возникло. Хочу и от себя, и от многих рыболовов-любителей поблагодарить работников дорожной службы. На удивление, но в эту зиму не только асфальтные дороги (например, самая популярная рыбацкая трасса Псков – Гдов), но даже второстепенные грунтовые дороги всегда были почищены. Как правило, мы выезжаем рано утром, иногда после ночного снегопада, было трижды, когда из городского двора еле выбирались, а на загородных дорогах уже порядок. Спасибо, дорожники, вы хорошо справляетесь со своими обязанностями в непростую зиму.

Утренняя неожиданная встреча

В пути лишь одна очень неожиданная задержка возникла: при съезде с гдовского шоссе на Островцы стояли пограничники. Первый раз в моей рыболовной жизни за несколько сотен рыбалок в этих местах они оказались с раннего утра: вечером – это часто бывает, но чтобы утром – впервые. Старший наряда под светом фонариков у меня и у всех моих пассажиров проверил документы (пропуск в пограничную зону и документ, удостоверяющий личность), предупредил, что выход на лёд разрешён только с восходом солнца, а сегодня это в 9:45, и порекомендовал звонить и отметиться (телефон пограничной заставы в дер. Кленно – (8 81131) 3-31-30) прямо сейчас, а то в Островцы машин уже тьма проехала и дозвониться оттуда иногда проблема. Мы его поблагодарили и поехали дальше, горячо обсуждая складывающуюся ситуацию. Если следовать рекомендациям, то пока от берега на трёхкилометровый рубеж дошлёпаем, то солнце в зените уже будет. Разве это рыбалка? Ладно бы до рассвета нельзя было выходить, тут всё понятно, безопасность на льду и всё такое. Но от рассвета до восхода солнца сорок минут – и именно за это время большинство рыболовов и стремятся добираться до заветных лунок.

Уловы до 35 кг! Но не сегодня…

В Островцы въехали в 8:45. Припарковаться у канала, самого удобного места для выхода в озеро, было уже непросто, но нашлась узенькая стоянка и для нашей машины. Вокруг жизнь просто кипела: пешие рыболовы бесконечными колоннами дружно и уверенно ступали по льду канала и исчезали на снежной тропе в утренней дымке. Грохот снегоходов и мотобуксировщиков стоял над всей деревней, «Айс-такси» с санями на прицепе, полными рыболовов, отправлялись в озеро одни за другими. Всё было как всегда. И мы, смешавшись с сотнями таких же жаждущих, тоже отправились на озеро. Лёд крепкий, ровный, лишь в двух километрах от берега встретилось единственное серьёзное препятствие – высокий залом льда. Но мы преодолели его без труда, так как места перехода и переезда через него не за один день были уже натоптаны тысячами ног и наезжены сотнями гусениц снегоходной техники. Добрались куда хотели. Ветер свистит, позёмкой лунки заметает, погода неприятная. Но лишь бы клевало. А вот с этим оказалось совсем плохо: лишь девять серебристых красавиц оказались в моём пакете к концу рыбалки. И у товарищей почти такие же уловы. И лунки кормили, и место кардинально меняли, сдвинувшись вверх примерно на километр. Рыба есть, её под нами много, но клевать она почему-то отказывалась. Встретились рыболовы из Санкт-Петербурга, у которых на троих был пойман всего один ёршик. Так вот, один из них именно на этом месте вчера 10 кг плотвы поймал, а позавчера – 35! Ну а что, бывает. Но вот сегодня…

Обратно до берега шли легко и играючи: ветер дул в спину, снега на льду не было, и я даже подумывал, что и «когти» не помешали бы – иногда очень скользко было. Но обошлось без акробатических этюдов. Возле машины выпили чаю и поехали. Домой добрались без проблем и уже затемно. Находились, надышались, а рыбку в следующий раз поймаем.

Столпотворение в Островцах

Через неделю снова Чудское озеро. Островцы. На этот раз до лунок нам помог добраться Игорь Владимирович, наш хороший знакомый из деревни Кола Гдовского района. У Игоря мощный снегоход и уникальные сани с «капюшоном» – кабриолет да и только! Он часто выезжает со своим семейством на зимнюю рыбалку – увлечены этим делом все: и его отец, и супруга, и две дочери. Договорились встретиться у ворот рыболовецкого порта в 9:15. В 9:00 мы были на месте. Машин, техники, людей – как весной по последнему льду в самый разгар хода плотвы. Но серебряная рыбка клюёт, и народ тянется. На перекрёстке у железных ворот порта столпотворение, просто какой-то замес из снегоходной и автомобильной техники – ни въехать, ни выехать. Вышли посмотреть, в чём дело, – наряд пограничников не пускал, тормозил всю рыболовную технику. Не ожидали. Выход на озеро сегодня, оказывается, лишь в 09:30. Мы понимаем: инструкция ведомства, сказано в ней не пущать раньше восхода солнца, вот и не пущают. На льду канала и на берегу накопилось в ожидании старта не менее трёх-четырёх десятков моторизованных средств. Пешком – пожалуйста, а на мотобуксировщиках, снегоходах нельзя. Ночь почти час назад ушла, уже и эстонский остров Пийрисаар отчётливо виден. Но нельзя.

Все в Гдов, на учёт

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Ждём-с… И вот ура! В 9:25, на пять минут раньше восхода солнца рыболовов осчастливили – разрешили выезд на озеро. Старт! Это надо было видеть, картина редкая. Одновременно взревели и затарахтели несколько десятков разнокалиберных моторов, все устремились на озеро через узкий канал… и упёрлись друг в друга. Канал узкий, в обгонялки там не очень-то поиграешь. Но в тесной колонне рыболовы двигались недолго, через 150 метров железный поток выбрался на лёд озера и растянулся, разбежался в разные стороны. Наверное, это очень важная работа пограничных органов, но со стороны так не показалось. С одним из руководителей пограничного наряда, кажется в звании старшего лейтенанта (под воротником куртки погоны видны были не полностью), мы, ожидая старта, успели пообщаться. Много путаницы с регистрацией, постановкой на учёт снегоходов и мотобуксировщиков, с уведомлением о выходе на лёд в пограничной зоне. Спросили его об этом. И офицер всё нам подробно и терпеливо объяснил: регистрация рыболовной техники – это не к ним, это в ГИБДД или в ГИМС, а в органах погранслужбы необходимо средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани и снегоходы) ставить на учёт. И сделать это в Псковской области можно только в городе Гдове и пока только двумя способами.

Первый – очный: в рабочие дни заехать с документами на необходимую технику по адресу г. Гдов, ул. Ленинградская, д. 9, в отдел пограничного управления, с 8:00 до 17:00, где заполнить бланк заявления. После этого вашей технике будет присвоен учётный номер, который необходимо владельцу запомнить или записать. Это займёт не более 10 минут.

Второй способ – заочный: заполнить бланк заявления и отправить его в Гдов по факсу (8 81131) 2-12-04. Бланк заявления можно скачать в интернете из приложения к документу «Приказ ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями)». По почте или электронным способом заявления пока не принимаются. После рассмотрения заявления вам позвонят и сообщат присвоенный вашей технике учётный номер.

Учётный номер присваивается один раз и действителен во всё время эксплуатации этой единицы техники. Перед выездом на лёд в пограничной зоне необходимо сообщать о своих намерениях, позвонив по телефону в соответствующий пограничный пункт, при этом указать свою фамилию, вид транспорта, учётный номер, место выезда на лёд, количество рыболовов и номер телефона. На заставе вас запишут в журнал и присвоят суточный порядковый номер, предупредят о, возможно, надвигающейся непогоде, о близости границы и обязательном телефонном звонке после возвращения на берег.

Находиться на льду в пограничной зоне можно исключительно в светлое время суток. Только имея учётный номер, получив суточный номер и разрешение, можно выезжать на лёд.

В час по чайной ложке

Уехали от берега на 4 км 700 м. Разбежались друг от друга, засверлили, закормили. Клевать начало сразу: я опустил мормышку – и буквально секунд через десять кивок моей удочки характерно задрожал, загнулся, и первая плотвичка оказалась на льду. И на донку клевало. Но на мормышку цеплялись более крупные плотвицы, хотя и в три раза реже. Так на две разные удочки и ловил весь день. Около часа продолжался неплохой клёв, но часов в одиннадцать всё замерло, словно под нами рыбы нет и никогда не было. Ну, раз у рыбы перерыв, то мы тогда пообедаем. Но и после обеда клевать так и не начало. Все отметили: с утра хорошо клевало, а как выглянуло солнце и усилился мороз, то поклёвки стали в час по чайной ложке. Почти каждый из нас с трудом насобирал по два-три десятка серебристых плотвичек. Без улова вроде бы и не остались, но…

Пять минут – и все дела

12 февраля. Чудское озеро. Начиная с января месяца Спицино отмечается удивительно хорошими и стабильными уловами плотвы. Здесь и клёв отменный, и плотва крупная, а главное, ходить недалеко – всего километр-полтора. Но и такое расстояние не всем доступно, а если имеются мотосани, то ими и пользуются десятки и даже сотни рыболовов. Приобрёл «мотособаку» и мой знакомый, бывший сослуживец. Ранним утром 12 февраля приехали они с супругой на спицинский берег. Припарковали автомобиль, что было непросто из-за популярности этого места, и начали неспешно разгружаться-собираться. Загрузили всё в сани, хотели уже и трогаться, когда к ним подошёл пограничный наряд.

Пропуска в порядке, паспорта имеются, а вот на учёте мотобуксировщиик не стоит. Про учёт и учётный номер мой знакомый и слыхом не слыхивал. И выезжать на озеро им не разрешили. Но предложили проехать в Гдов, в погрануправление, и поставить «собачку» на учёт.

Оказывается, даже в субботний день дежурный по управлению сможет это сделать. Съездили, написали заявление, и в течение пяти минут их средство передвижения по льду поставили на учёт и выдали учётный номер. На всё про всё – пять минут, не считая, конечно, дороги туда и обратно. Около двух часов дня супруги-рыболовы просверлили первые лунки и даже успели наловить немного рыбки. И такие вот рыбалки бывают.

Несколько «почему» от рыболовов

Сколько я на рыбалках ни встречался с пограничниками – ни у меня, ни у моих товарищей нет к ним никаких претензий. Государевы люди всегда вежливы и действуют в рамках закона. Но некоторые досадные недопонимания у нас всё же имеются. В ведомственной инструкции указано, что «тёмное время суток» – это время от восхода солнца до заката, и в этот период ночи находиться на водоёмах в пограничной зоне нельзя. Зимой от рассвета до восхода солнца – тридцать-сорок минут, и с этим наш брат рыболов ещё мирится. Но летом от рассвета до восхода солнца два – два с половиной часа на нашей широте. В мае, июне, июле с восходом солнца уже и рыба клевать перестаёт, пора и домой собираться, а нам зачастую только разрешают въехать в пограничную зону. Именно такая картина ежегодно возникает у пограничного шлагбаума перед деревней Крупп Печорского района. И вот этого мы и не понимаем.

Также непонятно, почему поставить на учёт средства передвижения по льду можно только в Гдове? Почему это нельзя сделать в Пскове? Ещё больший вопрос возникает, почему нельзя отправить заявление традиционной почтой или по электронной почте? Но, оказывается, можно по факсу. А где этот факс сейчас сыщешь? Если он где и имеется, так к нему свободного доступа у граждан нет. Не так давно псковские рыболовы, ежегодно стоя в огромных очередях за получением пропусков, возмущались: а нельзя ли это сделать как-то по-другому? И ведь сделали. За что огромное спасибо. Теперь и лично, и по почте, и в электронном виде можно заявление на получение пропуска подать и такими же способами получить. А главное, не ежегодно тратить время на оформление этих документов, а теперь можно один раз в три года. Надеемся, что и на оставшиеся вопросы псковских рыболовов-любителей со временем у пограничного ведомства появятся взаимно удовлетворяющие ответы.