QR-коды, номера и экзамен – основные нововведения в регистрации маломерных судов

17:35, 08 февраля 2022, ПАИ

1 марта вступают в силу новые правила регистрации маломерных судов, утвержденные приказами МЧС России. Как уточняется на сайте ГУ МЧС России, основная причина вступления в силу изменений – внедрение в РФ единой системы оказания государственных услуг через многофункциональные центры. Об основных изменениях рассказал Псковскому агентству информации старший инспектор ГИМС МЧС России по Псковской области Иван Старыш.

Теперь заявления на освидетельствование или регистрацию судна можно будет подать через МФЦ или через «Госуслуги». Для этого необходимо предоставить необходимые документы, оплатить пошлину и записаться на осмотр судна и получение судового билета. При этом, традиционная возможность предоставления заявлений в бумажном виде также остаётся. Стоит отметить, что теперь судовой билет и судоводительское удостоверение, будут доступны в электронном формате. Кроме того, на них будет QR-код, отсканировав который, инспектор увидит все необходимые ему данные.

Регистрация судна

Регистрация судна в настоящее время осуществляется непосредственно по месту жительства гражданина или по месту нахождения юридического лица, место регистрации не учитывается.

Также с 1 марта вступит в силу ряд изменений, касающихся купли-продажи лодки. Во-первых, теперь вам не придётся заново получать и рисовать на бортах новые номера. Присвоенный лодке номер, внесённый в реестр, не подлежит изменению до тех пор, пока судно не будет из него исключено.

Кроме того, после оформления договора купли-продажи владелец обязан прийти в ГИМС и юридически подтвердить своё право собственности на судно. По новым правилам, у хозяина есть месяц на регистрацию судна, в противном случае на него могут составить протокол об административном нарушении.

При изменении места жительства судовладельца, его фамилии, места постоянной стоянки судна или при замене двигателя также необходимо сообщить в ГИМС о внесённых изменениях. Это нужно сделать в течение двух недель, иначе могут быть приняты соответствующие меры. Стоит отметить, что в том случае, если вы заменили двигатель, просто отправить информацию в ГИМС будет недостаточно, обязательно доставить его на осмотр.

Экзамен

Появился и ряд изменений, связанных с аттестацией на право управления маломерными судами. Теперь, когда человек сдаёт теорию, в зависимости от выбранных тематических блоков, машина автоматически формирует список из 25, 30 или 35 вопросов.

В случае с 25 вопросами допускается одна ошибка. Если одна ошибка совершена – добавляется три вопроса, если вы ответили на них неправильно – экзамен не сдан. Если у вас 30 вопросов – можно допустить 2 ошибки, если 35 – 3.

В случае успешной сдачи теоретической части экзамена, практическую часть можно сдать в тот же день или в течение полугода. Допускается одна дополнительная попытка пересдачи. Если вы не смогли сдать практическую часть, придётся заново оплачивать госпошлину, собирать документы и писать заявление. Аналогично и с теоретической частью.

Важное изменение – теперь не получится прийти в ГИМС с водительской медицинской справкой. Теперь существует отдельная – справка о годности к управлению маломерным судном. Таким образом, теперь приходя в ГИМС необходимо иметь паспорт, заявление, две матовые цветные фотографии 3x4, госпошлину 1300 рублей (квитанцию), медицинскую справку о том, что вы можете управлять маломерным судном.

Какие суда подлежат регистрации?

На данный момент в реестре ГИМС числится много маломерных судов с 2000-х годов, которые уже не подлежат регистрации в связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты РФ в части определения понятия маломерного судна.

Государственной регистрации в ГИМС МЧС России не подлежат суда массой до 200 кг и мощностью двигателя до 8 кВт (10,7 л.с.). Документы о государственной регистрации на такие суда не выдаются, классификация и освидетельствование не производятся. В том случае, если ваше судно подходит под такие критерии, следует снять его с учёта.

Подробную информацию об оказании государственной услуги освидетельствования или регистрации маломерного судна и о том, подлежит ли ваше судно регистрации, можно получить по телефону: 56-90-73.