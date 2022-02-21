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Депутат Александр Козловский в эфире ПАИ-live о кадровых перестановках, развитии партийной системы и перспективах майнинга

Депутат Госдумы РФ от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский стал гостем эфира ПАИ-live.

С руководителем проекта Александром Машкариным он поговорил о последних инициативах единороссов, кадровых ротациях в местных отделениях партии, о том, нужна ли в стране партийная реформа, и будущем ЛДПР, перспективах обращения криптовалюты в России и возможностях майнинга на территории Псковской области и о том, зачем молодежи надо показывать заводы в Пскове и Великих Луках.

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