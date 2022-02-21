Наталья Ильина обсудила перспективы участия студенческих отрядов ПсковГУ в стратегических проектах вуза

16:02, 21 февраля 2022, ПАИ

Командиры студенческих отрядов ПсковГУ встретились с ректором Натальей Ильиной в формате круглого стола и обсудили перспективы участия бойцов в стратегических университетских проектах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Руководитель вуза отметила высокий уровень организации в рядах псковских студотрядов и призвала студентов активизировать работу с молодежью - первокурсниками и студентами Колледжа ПсковГУ.

«Чем больше молодых людей будет проходить через вас, включаясь в ваши дела, общение, миропонимание, тем ощутимее будут изменения в молодежной среде нашего региона, - пояснила Наталья Ильина. - Ваши дела - реальные, вам можно поручить любую задачу. Вы знаете, что университет сейчас активно участвует в федеральной повестке, реализуя проект «Летний университет», став победителем программы «Приоритет 2030». Если вы видите себя в этой тематике, просим вас присоединиться: нам нужны настоящие помощники».

Ректор университета рассказала подробнее о смыслах упомянутых проектов, а также внесла предложения по конкретным возможностям включения бойцов в работу вуза по региональным и федеральным программам. Кроме того, она посвятила актив регионального отделения РСО в подробности нового проекта, который стартует на базе университета. Речь идет о проработке проблематики, связанной с инклюзией, - образованием, сопровождением и социализацией людей, имеющих трудности в физическом и интеллектуальном развитии.

Студенты рассказали о своих делах и благотворительных мероприятиях, представили свои отряды, в том числе недавно сформировавшиеся, поделились своим видением перспектив развития движения на базе ПсковГУ.

По словам председателя регионального отделения Российских студенческих отрядов Аллы Сердцевой, участники движения - это ребята, которым не все равно, что будет завтра с ними, с вузом, регионом, страной в целом. Уже сейчас они присоединяются ко многим значимым инициативам регионального и федерального масштаба, но вместе с тем ведут активную внутриотрядную работу - так, в период с сентября прошлого года по февраль нынешнего ими было проведено 54 воспитательных мероприятия. Намечая перспективы роста движения, Алла Сердцева рассказала о программе профессиональной подготовки по четырем направлениям, которая в скором времени стартует на базе вуза: студенты смогут получить навыки вожатых, делопроизводителей, маляров и медсестер и получить соответствующие удостоверения.

Закрытие Недели российских студенческих отрядов пройдет 25 февраля в 16:30 в актовом зале главного корпуса ПсковГУ. На встрече расскажут о возможностях работы летом в Псковской области и за ее пределами.