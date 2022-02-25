Названы места возможного размещения беженцев в Псковской области

11:36, 25 февраля 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» назвал места, где могут быть размещены беженцы из ДНР и ЛНР.

«Псковская область – один их регионов, где в ближайшее время возможно размещение беженцев их ДНР и ЛНР. Губернатором подписано постановление об обеспечении социально-бытового обустройства. Обращаю внимание, что как только глава региона написал пост в Instagram, что мы примем беженцев, сразу некоторые начали тиражировать домыслы, сказки, где они будут размещаться, а на самом деле это не так. По моей информации, одно размещение, возможно, будет на территории Невельского района, другое – Печорского», – сказал Антон Сергеев.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности региона принять и разместить до 400 беженцев из ДНР и ЛНР.