Масленичные площадки в Пскове продолжат работу

09:42, 28 февраля 2022, ПАИ

Две масленичные площадки продолжат работу в Пскове. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

Он напомнил, что массовых мероприятий на Масленицу в городе не будет, но обе масленичные площадки будут работать – в сквере имени 60-летия Октября и в Финском парке.

Борис Елкин также отметил, что 27 февраля лабиринт из сена в сквере имени 60-летия Октября пользовался большим спросом у псковичей.