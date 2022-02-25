В Пскове идёт подготовка к Масленой неделе

18:48, 25 февраля 2022, ПАИ

В Пскове идёт подготовка к Масленой неделе, которая пройдёт с 28 февраля по 6 марта. Тематические площадки разворачивают в Финском парке и в сквере имени 60-летия Октября, сообщил глава администрации города на своей странице в Instagram.

На месте катка у Троицкого моста будет организовано ярмарочное пространство. В деревянных домиках разместятся ремесленники, они предложат посетителям товары местного производства. На интерактивной площадке любой желающий сможет погрузиться в атмосферу масленичных гуляний, сфотографироваться на фоне стилизованных зон, а также попробовать свои силы в стрельбе из лука или арбалета. 5 и 6 марта гостей будут развлекать аниматоры.

Здесь же 6 марта запланировано сжигание чучела Масленицы. «Если Роспотребнадзор даст разрешение, готовим для вас сюрприз», – пообещал Борис Елкин.

На Четырёх углах сооружён лабиринт из сена размером 20 х 20 метров. Для псковичей и гостей города подготовлен квест. Из лабиринта выберется тот, кто верно выполнит все задания.