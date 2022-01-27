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Общество

В Пскове не будет массовых гуляний на Масленицу

В Пскове не будет крупных массовых мероприятий на Масленицу. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы администрации Пскова Бориса Елкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта. С учётом эпидемиологической обстановки от массовых гуляний решено отказаться. На нескольких площадках в центральных парках города планируется развернуть небольшие тематические творческие локации, что позволит максимально разделить потоки граждан.

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