В Пскове не будет массовых гуляний на Масленицу

10:26, 27 января 2022, ПАИ

В Пскове не будет крупных массовых мероприятий на Масленицу. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы администрации Пскова Бориса Елкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта. С учётом эпидемиологической обстановки от массовых гуляний решено отказаться. На нескольких площадках в центральных парках города планируется развернуть небольшие тематические творческие локации, что позволит максимально разделить потоки граждан.