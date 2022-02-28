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Спорт

Салютом и караваем встретили в Гдове участников Всероссийских соревнований по мини-футболу

28 февраля в Гдове встречали команду футболистов, которые принимали участие в Северо-западном этапе Всероссийских соревнований «Мини-футбол в школу», прошедшем в Великом Новгороде с 23 по 27 февраля. Об этом сообщает районная газета «Заря».

Ребята заняли 5 место из 10 команд — попали в «золотую середину» в возрастной категории 2004/2005 годов рождения. В Гдове их встретили салютом, приветственным караваем и воздушными шарами.

«До чего приятно, что вы нас так тепло встречаете. Неожиданно и очень трогательно», — от лица ребят поблагодарил всех тренер команды Павел Исаков.

На встречу пришли родители, одноклассники и педагоги.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Гдовская заря» и в её группе «ВКонтакте».

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