Два псковских футболиста перешли в СШОР «Зенит», выступающий в федеральной ЮФЛ

15:53, 20 августа 2026, ПАИ

Воспитанники псковской «Стрелы» Армен Мелконян и Александр Крамар перешли в спортшколу по футболу «Зенит», которая имеет прописку в федеральном дивизионе Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Об этом сообщает спортшкола «Стрела».

Оба игрока играют в команде 2013 года рождения. Под руководством Алексея Семёнова псковские футболисты дебютировали в первенстве Санкт-Петербурга среди мальчиков до 15 лет.

«Новички быстро адаптировались: на счету Мелконяна три гола за новую команду, у Крамара – один», – отметили в «Стреле».

Оба игрока занимались в Пскове под руководством Василия Тихонова.

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