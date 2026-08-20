Два псковских футболиста перешли в СШОР «Зенит», выступающий в федеральной ЮФЛ
Воспитанники псковской «Стрелы» Армен Мелконян и Александр Крамар перешли в спортшколу по футболу «Зенит», которая имеет прописку в федеральном дивизионе Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Об этом сообщает спортшкола «Стрела».
Оба игрока играют в команде 2013 года рождения. Под руководством Алексея Семёнова псковские футболисты дебютировали в первенстве Санкт-Петербурга среди мальчиков до 15 лет.
«Новички быстро адаптировались: на счету Мелконяна три гола за новую команду, у Крамара – один», – отметили в «Стреле».
Оба игрока занимались в Пскове под руководством Василия Тихонова.
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