Великолучанин Кирилл Коршаков вышел в финал первенства Европы по боксу в Сербии

10:12, 21 августа 2026, ПАИ

Уроженец Великих Лук Кирилл Коршаков вышел в финал первенства Европы по боксу среди юношей до 19 лет. Соревнования проходят в сербской Лознице, сообщает корреспондент ПАИ.

В полуфинальной встрече в весовой категории до 85 килограммов великолучанин встретился с белорусским боксёром Назаром Стальчуком. Первый раунд остался за Коршаковым: он отправил соперника в нокдаун. Однако во втором раунде Стальчук перехватил инициативу и оформил ответный нокдаун. В решающем третьем раунде преимущество было на стороне россиянина, и судьи отдали победу Коршакову.

В финале, который состоится сегодня, 21 августа, соперником Коршакова станет испанец Самуэль Антезана Монтано. Ранее в четвертьфинале великолучанин решением судей победил бронзового призёра Кубка мира среди юношей Зураба Одоладзе из Грузии.

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