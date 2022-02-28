Рыбы на полмиллиона рублей попытались добыть браконьеры в Чудском озере

09:54, 01 марта 2022, ПАИ

В акватории Чудского озера выявлена незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба в размере 449 425 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Нарушение допустил звеньевой (должностное лицо), который установил ставные сети в большем количестве. Всего изъято 64 незаконных сетных орудия лова, а также 120 экземпляров судака, 77 лещей, 9 щук.

Материалы административного дела переданы в ПУ ФСБ России по Псковской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ.