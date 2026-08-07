В Пскове ищут 17‑летнюю девушку с татуировкой дракона

20:45, 07 августа 2026, ПАИ

В Псковской области разыскивают 17‑летнюю девушку: она пропала по дороге с работы домой. С 6 августа местонахождение девушки неизвестно, сообщается в группе «Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, славянская внешность, волосы белые (окрашены). Особые приметы: татуировка дракона на бедре.

В день исчезновения была одета в серую толстовку с разводами, чёрную футболку, голубые джинсы‑клёш, чёрно‑белые кеды.

Всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении Алины, просят связаться с координатором Игорем по телефону 8-911-366-18-00 либо обратиться на горячую линию 8-800-700-56-76. Также можно сообщить сведения в экстренные службы по номерам 102 или 112.