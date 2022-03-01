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Борис Елкин: Мы не оставим Псков на следующий год без Троицкого моста

Псков не останется на следующий год без Троицкого моста, работы по его ремонту планируется завершить уже в этом году. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на брифинге с журналистами 1 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, есть определенная тенденция, что стоимость материалов для ремонта моста изменится, но основные партии уже закуплены и находятся в стадии транспортировки.

«Не можем оставить Псков на следующий год без открытого моста, в этом году должны мост открыть», - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможно ли нарушение сроков ремонта моста, Борис Елкин заверил, что, как и в случае с ремонтом улицы Леона Поземского, на территории Троицкого моста также предусмотрены археологические исследования, но новых раскопок проводить не будут.

«Недавно в СМИ была информация, что нашли своды старого здания, в ближайшее время все засыпят, ничего серьезного и никаких проблем не предвидим. Будем в локальном режиме решать проблемы», - заключил глава администрации Пскова.

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