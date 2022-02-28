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Движение по обновленному Троицкому мосту в Пскове могут запустить уже в ноябре

В Пскове планируется запустить движение по обновленному Троицкому мосту уже в ноябре. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире шоу «Псковский телеграм Online» 28 февраля.  

По его словам, срок сдачи объекта установлен на 30 декабря, но, возможно, получится завершить работы на Троицком мосту раньше.

«Основная отправная точка, которая у нас будет, — укладка асфальто-бетонного покрытия. Ее мы можем делать только в положительные температуры. Мы рассчитываем, что в ноябре мы эту работу выполним, дальше выполним какие-то основные работы по элементам безопасности», - сказал Елкин.

Кроме того, он отметил, что подрядная организация была готова приступить к ремонтным работам раньше, но этого не получилось реализовать, поскольку в тот момент была еще закрыта улица Леона Поземского.

Ранее сообщалось, что для транспорта и пешеходов Троицкий мост в Пскове закрывается 1 марта. С этого момента подрядчик приступит к разборке аварийного сооружения и возведению нового. На время реконструкции для проезда на Запсковье автомобилистам рекомендуется использовать Кузнецкий мост и мост имени Александра Невского.

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