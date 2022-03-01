Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию

10:20, 01 марта 2022, ПАИ

В Пскове Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Для того чтобы попасть на Запсковье, можно будет воспользоваться Кузнецким мостом и мостом имени А. Невского. Пешеходы могут пройти по пешеходному мосту через Пскову от Финского парка к парку Строителей.

Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста смотрите в инфографике. Движение по обновленному мосту могут запустить уже в ноябре.