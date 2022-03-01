На время закрытия Троицкого моста в Пскове особое внимание будут уделять объездным путям

15:55, 01 марта 2022, ПАИ

В Пскове на время закрытия Троицкого моста особое внимание будут уделять объездным путям. Об этом на встрече с журналистами заявил глава администрации Пскова Борис Елкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Бориса Елкина, Управление городского хозяйства администрации города активно занималось ямочным ремонтом для того, чтобы привести в порядок объездные пути на время закрытия моста. «В ручном режиме будем поддерживать, приоритет стоит, чтобы объездные пути сделать в первую очередь», - добавил он.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию сегодня. Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста смотрите в инфографике.