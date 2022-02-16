Маршруты псковских автобусов в обход Троицкого моста с 1 марта в инфографике

13:58, 16 февраля 2022, ПАИ

С 1 марта в связи с реконструкцией Троицкого моста закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской. «Псковская правда» выяснила, как именно будет ходить городской пассажирский автотранспорт с 1 марта.

Маршрут № 1

Автобусы № 1 «Снятная гора – Вокзал» следуют по маршруту от Снятной горы по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная, по проспекту Энтузиастов до перекрестка ул. Труда с ул. Текстильной, далее налево, по улицам Текстильная, Алтаева, Инженерная, Индустриальная, Кузнецкая, с дополнительной остановкой «Летний сад», до Октябрьского проспекта, налево и далее по маршруту. В обратном направлении от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с ул. Кузнецкой, направо, по улицам Кузнецкая, Индустриальная, Инженерная, Алтаева, Новоселов, Звездная, на проспект Энтузиастов и далее по маршруту.

Маршрут №5

Автобус № 5 «Вокзал – Архив» следует от вокзала по маршруту до Рижского проспекта, далее налево до ул. Юбилейной, направо через мост Александра Невского по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная, по проспекту Энтузиастов до ул. Труда, направо до ул. Текстильной и далее по маршруту. В обратном направлении от Архива по маршруту до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромной до ул. Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудская, через мост Александра Невского, далее по ул. Юбилейной до Рижского проспекта, налево, по Рижскому проспекту до ул. Максима Горького и далее по маршруту.

Маршрут №11

Автобусы № 11 «Вокзал – Архив» следуют от вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с ул. Кузнецкой, направо по улицам Кузнецкая, Индустриальная, Инженерная, Алтаева до остановки «Архив». В обратном направлении по маршруту до остановки «Ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия, далее по ул. Труда до ул. Текстильной, направо по улицам Текстильная, Алтаева, Инженерная, Индустриальная, Кузнецкая до улицы Карла Маркса, далее направо по ул. Карла Маркса, с дополнительными остановками «Ул. Гоголя» и «Ул. Воровского», до пл. Ленина, пл. Ленина и далее налево по маршруту.

Маршрут №22

Автобусы № 22 «Политехнический колледж – Архив» следуют от Политехнического колледжа по маршруту до пл. Ленина с конечной остановкой «Пл. Ленина». В обратном направлении автобусы следуют от пл. Ленина до остановки «Политехнический колледж» по действующему маршруту.

Маршрут №25

Автобусы № 25 «Родина – Архив» следуют из д. Родина по маршруту до ул. Юбилейной, далее налево через мост Александра Невского по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная и далее по маршруту. В обратном направлении от Архива по маршруту до ул. Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудская, через мост Александра Невского до ул. Коммунальной, направо на ул. Коммунальную и далее по маршруту.

Маршрут №30

Автобусы № 30 «Рокоссовского – Юности» следуют от ул. Рокоссовского по маршруту до пл. Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до перекрестка с ул. Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкая, Индустриальная, Инженерная, Алтаева, Новоселов, Звездная до ул. Труда, далее направо по маршруту. В обратном направлении от ул. Юности по маршруту до ул. Текстильной, далее налево по улицам Текстильная, Алтаева, Инженерная, Индустриальная, Кузнецкая до Октябрьского проспекта, далее направо, по Октябрьскому проспекту до пл. Ленина и далее по маршруту.

Маршрут №118

Маршрут № 118 «Рокоссовского – Писковичи –- Муровицы» обслуживается двумя автобусами.

Один автобус следует из д. Муровицы по маршруту до ул. Чудской, далее направо через мост Александра Невского на ул. Коммунальную, далее по маршруту до остановки «Ул. Рокоссовского». В обратном направлении автобус следует от ул. Рокоссовского по ул. Коммунальной до ул. Юбилейной, налево через мост Александра Невского до ул. Ижорского Батальона, налево и далее по маршруту.

Второй автобус следует из д. Муровицы по маршруту до ул. Чудской, далее налево по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная, по проспекту Энтузиастов до перекрестка с ул. Труда, направо по ул. Труда до остановки «Ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «Ул. Волкова» по ул. Труда налево до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромной до ул. Леона Поземского и далее по маршруту.

Маршрут №124

Маршрут № 124 «Ваулино – Неелово» обслуживается двумя автобусами.

Один автобус из д. Ваулино следует по маршруту до ул. Леона Поземского, далее налево по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Ипподромной, налево на ул. Ипподромную по проспекту Энтузиастов до перекрестка с ул. Труда, направо по ул. Труда до остановки «Ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «Ул. Волкова» по ул. Труда налево до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромной до ул. Леона Поземского и далее по маршруту до д. Ваулино.

Второй автобус из д. Ваулино следует по маршруту до ул. Леона Поземского, далее направо по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Чудской, налево через мост Александра Невского по ул. Юбилейной до Рижского проспекта, далее направо по маршруту. В обратном направлении из д. Неелово автобус следует по маршруту до ул. Юбилейной, далее налево на ул. Юбилейную, с дополнительной остановкой «Ул. Юбилейная» через мост Александра Невского по ул. Чудской до ул. Леона Поземского, направо до ул. Алмазной, налево и далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что потоки машин на время закрытия Троицкого моста в Пскове будут распределять вручную.

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